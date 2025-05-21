Генсек РФС о возвращении России: «Если бы вопрос был в повестке конгресса ФИФА, то нас бы вернули. Все больше ассоциаций выражает нам поддержку. С УЕФА все несколько сложнее»

Генсек РФС заявил о поддержке России на конгрессе ФИФА.

Мероприятие состоялось 15 мая в Асунсьоне (Парагвай).

«На конгрессе мы пообщались с большим количеством национальных ассоциаций и руководством ФИФА. Все больше ассоциаций выражает нам поддержку. Конечно, так или иначе все ориентируются на политику, и те события, которые происходят во внешней политике, влияют, скорее, позитивно.

Не смогу назвать конкретно те страны, которые выступают за наше возвращение, но мне кажется, если бы данный вопрос был в повестке конгресса, то нас бы вернули. По крайней мере, на конгрессе ФИФА . С УЕФА все несколько сложнее», – сказал Максим Митрофанов .

Российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года.