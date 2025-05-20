  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья на коленях прошел через все поле «Барсы» после чемпионства в благодарность Богу
Видео
46

Рафинья на коленях прошел через все поле «Барсы» после чемпионства в благодарность Богу

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас на коленях прошел через все поле.

28-летний атакующий хавбек сборной Бразилии стал чемпионом Испании с каталонцами.

Жена Рафиньи, Наталия Родригес, опубликовала в соцсетях видео, на котором ее муж пересекает поле домашнего стадиона сине-гранатовых «Олимпик Льюис Компанис» на коленях.

Традиция распространена в Южной Америке – это способ поблагодарить Бога за успехи. Рафинья делал это, играя в «Лидсе», когда клуб остался в Премьер-лиге по итогам сезона. Так поступал и 40-летний Тиаго Силва, когда «Флуминенсе» спасся от вылета.

«Я записала это видео со слезами на глазах. Благодарная и непоколебимая вера. Бог знает, откуда Он нас вывел и куда привел. Он знает обо всех наших молитвах, и Он ответил!

Это привилегия, моя любовь, – идти с тобой к финишной черте. Еще один год исполнения обещания... Спасибо, Господи, что завел нас так далеко. Увидимся в следующем сезоне», – написала Наталия.

Рафинья забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура30556 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoРафинья Диас
религия
logoОлимпик Льюис Компанис
светская хроника
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛидс
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тиаго Силва: «Высока вероятность, что Дембеле выиграет «Золотой мяч». Ямаль и Рафинья провели невероятные сезоны, но когда выигрываешь ЛЧ, все внимание на тебе»
101сегодня, 08:40
Лапорта о Рафинье: «Он зарекомендовал себя как капитан «Барсы». Даже проводил предвыборную кампанию, раздавая наклейки, чтобы побудить голосовать за него»
8вчера, 11:08
Рафинья после чемпионства: «Не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я выиграл все в Испании, теперь пора победить в ЛЧ – «Барса» мечтает об этом»
4916 мая, 08:56
Рафинья о «Барсе»: «Говорили, что можем занять 3-е место, но мы выиграли все в Испании. У нас есть молодой футболист, который иногда блистает золотыми ногами»
1816 мая, 03:15
Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций
15113 мая, 18:41Фото
Главные новости
Мармуш забил с 30 метров «Борнмуту». У форварда «Ман Сити» 7 голов в 15 матчах АПЛ
35 минут назадФото
«Король Кев». Фанаты «Ман Сити» показали баннер в честь де Брюйне, покидающего клуб
36 минут назадФото
Мостовой о работе тренером на гала-матче ЦСКА: «Мы просто сидели и все. Тут не нужны установки – все профессионалы, провели такие карьеры...Что тут давать?»
1517 минут назад
Родри – в заявке «Ман Сити» на матч с «Борнмутом». Хавбек не играл с сентября из-за разрыва «крестов»
524 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Борнмута», «Кристал Пэлас» играет с «Вулвс»
29542 минуты назадLive
Аршавин о словах Венгера, что он не учил английский в «Арсенале»: «Там надо было учить французский. Первым с тренировок я уходил в любой команде»
6351 минуту назад
Бруну Фернандеш: «МЮ» хочет быть на вершине везде – в Лиге Европы, АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги. В этом клубе надо сражаться за все трофеи»
759 минут назад
Магуайр о сезоне «МЮ»: «Мы были слишком нестабильны, это разочаровывает. В Лиге Европы мы показали, что можем обыграть кого угодно – после предсезонки мы прибавим, уверен»
6сегодня, 18:38
Булыкин о словах Тикнизяна: «Кричать «я говно» – это неуважение к себе, болельщикам и клубу. Истерики в прессе ни к чему не приведут, надо просто уходить»
21сегодня, 18:29
Аморим об «МЮ» в финале ЛЕ: «Наш сезон ничего не изменит. Но в случае победы многие будут смотреть на команду иначе»
7сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Борнмут». 2:0 – Мармуш и Бернарду забили. Онлайн-трансляция
243 минуты назадLive
Пять игроков «Ливерпуля», Вуд, Исак, Райс – в сборной сезона АПЛ от The Athletic
428 минут назад
Аморим о связи результатов «МЮ» и финансов: «Наш клуб может зарабатывать и без участия в ЛЧ, это большой бренд. Не смотрю на это под таким углом – мы делаем то, что должны»
236 минут назад
Денис Глушаков: «Спартак» сам виноват, что провалил весну. Но в увольнении Станковича не вижу логики, надо дать поработать, шарахаться от тренера к тренеру – это не есть хорошо»
143 минуты назад
Вахания может перейти в «Динамо», клуб связался с его окружением. Защитник «Ростова» интересен и «Зениту» (Андрей Панков)
1250 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в среду
сегодня, 18:08Live
Файзуллаев извинился за ошибку перед 2-м голом «Локомотива»: «Беру всю ответственность на себя. Буду помогать команде в следующих матчах»
10сегодня, 17:56
Президент «Атлетико» о 3-м месте в Ла Лиге: «Катастрофа, мы трижды могли побороться за титулы. Выступили ужасно»
7сегодня, 17:41
«Химки» могут получить финансовые гарантии от «Автодора» на следующий сезон. Для этого клуб должен погасить долги (Иван Карпов)
22сегодня, 17:24
«Брайтон» бесплатно подпишет Боскальи. Контракт защитника ПСВ истекает
2сегодня, 16:59