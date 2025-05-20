Рафинья на коленях прошел через все поле «Барсы» после чемпионства в благодарность Богу
28-летний атакующий хавбек сборной Бразилии стал чемпионом Испании с каталонцами.
Жена Рафиньи, Наталия Родригес, опубликовала в соцсетях видео, на котором ее муж пересекает поле домашнего стадиона сине-гранатовых «Олимпик Льюис Компанис» на коленях.
Традиция распространена в Южной Америке – это способ поблагодарить Бога за успехи. Рафинья делал это, играя в «Лидсе», когда клуб остался в Премьер-лиге по итогам сезона. Так поступал и 40-летний Тиаго Силва, когда «Флуминенсе» спасся от вылета.
«Я записала это видео со слезами на глазах. Благодарная и непоколебимая вера. Бог знает, откуда Он нас вывел и куда привел. Он знает обо всех наших молитвах, и Он ответил!
Это привилегия, моя любовь, – идти с тобой к финишной черте. Еще один год исполнения обещания... Спасибо, Господи, что завел нас так далеко. Увидимся в следующем сезоне», – написала Наталия.
Рафинья забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.