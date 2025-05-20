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Фомин перед «Краснодаром»: «Динамо» сделает все для победы, чтобы завершить сезон в тройке и финишировать выше ЦСКА»

Даниил Фомин заявил, что «Динамо» постарается обыграть «Краснодар».

Матч 30-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу на стадионе «быков».

«Мы сделаем все, чтобы завершить сезон в тройке. Нам очень важно завоевать медали и на хорошей ноте завершить сезон. Поэтому сделаем все для победы над «Краснодаром» и надеемся, что этого хватит для того, чтобы финишировать выше ЦСКА», – сказал полузащитник «Динамо».

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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