Луческу о юбилее «Зенита»: «Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Понимал, что это наделало бы много шума»

Мирча Луческу объяснил нежелание приезжать на юбилей «Зенита» в Россию.

– Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если мира не будет, я не приеду.

– Это была также дань уважения Украине, стране, в которой вы прожили столько лет?

– Конечно. Я понимал, что это наделало бы много шума, – заявил экс-тренер «Зенита» в интервью Golazo.

Луческу отказался приезжать на матч легенд «Зенита», участие Петржелы маловероятно из-за возможной негативной реакции в Чехии (Legalbet)