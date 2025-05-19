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Луческу о юбилее «Зенита»: «Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Понимал, что это наделало бы много шума»

Мирча Луческу объяснил нежелание приезжать на юбилей «Зенита» в Россию.

– Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если мира не будет, я не приеду.

– Это была также дань уважения Украине, стране, в которой вы прожили столько лет?

– Конечно. Я понимал, что это наделало бы много шума, – заявил экс-тренер «Зенита» в интервью Golazo.

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Опубликовал: Александр Суряев
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