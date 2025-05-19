Дзюба о Махачеве: «Всегда болею за наших бойцов. Хочется, чтобы Ислам заткнул Топурию – чудак очень много рассказывает»
Артем Дзюба высказался о предстоящих боях Ислама Махачева.
«Я с уважением отношусь к нашим бойцам. Всегда слежу и болею. Я знаю, что Ислам Махачев сейчас будет биться с Джеком Делла Маддаленой, поднимается в весе. И мне это очень интересно.
Но мне еще хочется, чтобы он Топурию заткнул. Потому что очень много рассказывает чудак, а я не верю, что у него есть вообще хоть какие-то шансы против Ислама. Хотя Топурия, безусловно, крутой», – сказал нападающий «Акрона».
Дзюба хочет попробовать себя в ММА: «С удовольствием. Уже звонили из поп-ММА. Мне сказали, что 3-4 месяца подготовки – и я любого такого же любителя размотаю влегкую»
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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