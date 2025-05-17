Вагнер Лав о чеканке мяча с Путиным в 2005-м: «Хотел сказать: «Хорошо, что вы президент, а не футболист». Ха-ха! Но шанса поговорить не было. Привнес немного позитива»

Вагнер Лав вспомнил встречу ЦСКА с Владимиром Путиным в 2005 году.

В 2005-м армейцев после победы в Кубке УЕФА пригласили на прием к президенту, бразилец предложил Путину почеканить мяч.

– О, прекрасно запомнил тот день! Хотя изначально вообще не хотел идти – ведь с нами не было Макса [Головлева], и никто нам ничего не мог перевести. Но в итоге я согласился идти – сказав перед тем: «Сделаю там что-нибудь особенное!» Все сразу перепугались: «Что Вагнер такое задумал?» А я такой: «Да не переживайте, все будет хорошо». И просто взял мяч, обработал ногой и кинул Путину.

– А он что?

– Я сначала показал: у меня мяч, хочу сделать пас. Сделал это – а он мне. Хотел сказать Путину в тот момент: «Хорошо, что вы – президент, а не футболист». Ха-ха! Но, как ни жаль, шанса поговорить с президентом не было.

– Как ты на это вообще решился?

– Тогда многие в делегации ЦСКА нервничали – и я их понимал. А я привнес немного позитива. Такой я человек: на расслабоне, люблю прикалываться. И знаете, мне это ничего не стоило. Любого, кого встречу, воспринимаю как обычного, живого человека. Понятное дело, Путин – самая влиятельная фигура в России. Но почему не дать ему пас? – сказал экс-футболист ЦСКА.