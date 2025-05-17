  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Пэласа» Хьюз назвал ВАР «дерьмом»: «Ненавижу его. Смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз. Болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда»
38

Хавбек «Пэласа» Хьюз назвал ВАР «дерьмом»: «Ненавижу его. Смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз. Болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда»

Уилл Хьюз заявил, что ненавидит систему видеоповторов ВАР.

«Ненавижу ВАР. Просто ненавижу. Это смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз.

Понятно, что есть грань в контексте нарушения против соперника, но я думаю, что 90% нарушений, из-за которых дают красные карточки, субъективны. Арбитры говорят об «уровне единоборств», но я этого не понимаю. Это в любом случае агрессивная игра», – сказал полузащитник «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз.

Хьюз также ответил на вопрос о том, как бы футболисты могли в один голос назвать ВАР.

«Дерьмо? Впрочем, есть много футболистов, которые считают, что ВАР – это хорошо, что эта система их защищает. Понятно, что у этого есть грань. Но думаю, что болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда», – добавил Хьюз.

Увольнять Станковича или нет?27924 голоса
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
logoУилл Хьюз
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
брань
контент
видеоповторы
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Вагнер Лав о встрече ЦСКА с Путиным в 2005-м и предложении почеканить мяч: «Хотел сказать: «Хорошо, что вы президент, а не футболист». Ха-ха! Но шанса поговорить не было»
27 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье
25511 минут назадLive
Шнякин, Карпов и Нобель – один из них не пройдет в финал! Только вы выбираете «Футбольного блогера года». Поддержите любимого автора
12 минут назад
Аморим про «МЮ»: «Блэкберн» и «Лестер» почти вылетели, потом стали чемпионами. Я вижу хорошие вещи и знаю, что делать»
1222 минуты назад
Чиди Одиа: «Москва – очень дорогой город. Если хочешь посидеть на Патриарших прудах – приготовься оставить серьезную сумму»
1237 минут назад
«Не очень хорошее отношение к русским в Литве ощущалось. Спросил на русском: «Уважаемый, подскажите дорогу». А человек мне: «Иди отсюда!» Воспитанник «Спартака» Козлов о Вильнюсе
1840 минут назад
Неймар продлит контракт с «Сантосом» до лета 2026-го. Согласовывают последние детали
1057 минут назад
Луис Энрике: «Зенит» – большой европейский клуб с богатейшей историей, хотелось стать ее частью. Скоро российские команды вернутся в еврокубки – надо набраться терпения»
33сегодня, 10:10
Хейсен перешел в «Реал» из «Борнмута» за 50 млн фунтов. Контракт защитника – до 2030 года
86сегодня, 10:03
Вагнер Лав назвал Карвальо лучшим бразильцем в истории РПЛ: «Могу выделить Алекса, Халка, Малкома и Ибсона»
56сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Сане посетил благотворительный ужин фонда Керера в Монако. Компани и Эберль не знали об этой поездке вингера «Баварии»
12 минуты назад
«Оренбург» – «Краснодар». 1:0 – Мансилья забил на 7-й! Онлайн-трансляция
243 минуты назадLive
Тренер женского «МЮ» Скиннер: «Гвардиола добился таких успехов, а потом я вижу людей, которые призывают его уволить. Это безумие»
24 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Далянь» – забили Тейшейра и Лю Чэнюй
34 минуты назад
«Орел» одержал вторую победу в сезоне Второй лиги Б – над «Ротором-2». Решающий гол Лукша забил после сольного прохода Борисова
47 минут назадВидео
«Сьон» может уволить Толо из-за недопонимания между тренером и Миранчуком. Россиянин – любимчик президента клуба (Legalbet)
1252 минуты назад
Прудников о «Спартаке»: «Провальный сезон. Есть ли вина Станковича? Возможно. Но играют футболисты»
6сегодня, 09:18
«Поведение Станковича – позор. Это даже не вокал, а дэнс... Танцы взрослых бородатых мальчиков. Куда это годится? Деян провалил все что можно». Белоус о тренере «Спартака»
16сегодня, 09:04
Салах о де Брюйне: «У «Ливерпуля» есть место для него. Он проделал феноменальную работу в «Сити»
5сегодня, 08:58
Луис Энрике про 100-летие «Зенита»: «Никому не все равно, это большая ответственность. Каждый думает только об одном – сделать все, чтобы чемпионство досталось нам»
5сегодня, 08:35