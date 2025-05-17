Хавбек «Пэласа» Хьюз назвал ВАР «дерьмом»: «Ненавижу его. Смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз. Болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда»

Уилл Хьюз заявил, что ненавидит систему видеоповторов ВАР.

«Ненавижу ВАР. Просто ненавижу. Это смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз.

Понятно, что есть грань в контексте нарушения против соперника, но я думаю, что 90% нарушений, из-за которых дают красные карточки, субъективны. Арбитры говорят об «уровне единоборств», но я этого не понимаю. Это в любом случае агрессивная игра», – сказал полузащитник «Кристал Пэлас » Уилл Хьюз .

Хьюз также ответил на вопрос о том, как бы футболисты могли в один голос назвать ВАР.

«Дерьмо? Впрочем, есть много футболистов, которые считают, что ВАР – это хорошо, что эта система их защищает. Понятно, что у этого есть грань. Но думаю, что болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда», – добавил Хьюз.