Хавбек «Пэласа» Хьюз назвал ВАР «дерьмом»: «Ненавижу его. Смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз. Болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда»
Уилл Хьюз заявил, что ненавидит систему видеоповторов ВАР.
«Ненавижу ВАР. Просто ненавижу. Это смешно, когда арбитр смотрит повтор по 10 раз.
Понятно, что есть грань в контексте нарушения против соперника, но я думаю, что 90% нарушений, из-за которых дают красные карточки, субъективны. Арбитры говорят об «уровне единоборств», но я этого не понимаю. Это в любом случае агрессивная игра», – сказал полузащитник «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз.
Хьюз также ответил на вопрос о том, как бы футболисты могли в один голос назвать ВАР.
«Дерьмо? Впрочем, есть много футболистов, которые считают, что ВАР – это хорошо, что эта система их защищает. Понятно, что у этого есть грань. Но думаю, что болельщики хотят видеть интенсивность, игру туда-сюда», – добавил Хьюз.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
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