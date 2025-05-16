«Байер» хочет 150 млн евро за Виртца. Если «Бавария» предложит 100 млн, предложение сразу отклонят

«Бавария» планирует сделать «Байеру» предложение о трансфере Флориана Виртца.

Однако, по данным Флориана Плеттенберга, если мюнхенцы предложат 100 млн евро, «Байер » немедленно отклонит такое предложение.

Клуб из Леверкузена намерен требовать 150 млн евро от всех заинтересованных клубов за футболиста.

«Байер» хочет получить окончательное решение от Виртца на следующей неделе относительно того, собирается ли он уходить.

До сих пор в «Байер» не поступал официальных письменных предложений.