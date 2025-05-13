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Виртц сегодня был в Англии на переговорах с «Ман Сити». «Бавария» готовится предложить «Байеру» 100 млн евро

Флориан Виртц ведет переговоры с «Манчестер Сити».

Инсайдер Кристиан Фальк сообщает, что во вторник полузащитник «Байера» был в Англии вместе с родителями и общался с представителями «горожан». Пеп Гвардиола видит в нем преемника Кевина де Брюйне.

Утверждается, что «Ман Сити» уже сделал предложение немецкому клубу.

Также на Виртца претендует «Бавария». Она готовит предложение на сумму 100 млн евро, что существенно меньше запрашиваемых «Байером» 150 млн.

«Байер» предпочтет продать Виртца «Ман Сити», а не «Баварии». От «горожан» больше шансов получить желаемые 150 млн евро

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ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Кристиана Фалька
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