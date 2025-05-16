Максименко о поражении от «Ростова»: «Спартак» должен был выигрывать – мы отдали все от себя. Не комментирую работу судей – они делают свою работу»

Александр Максименко высказался о поражении от «Ростова».

«Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в матче за выход в финал Фонбет Кубка России.

«Мы сами должны были выигрывать у «Ростова ». Не комментирую работу судей – они делают свою работу. Мы все от себя отдали, чтобы выиграть.

У нас две игры впереди – нужно их провести достойно», – сказал вратарь «Спартака » Александр Максименко .

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