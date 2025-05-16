Максименко о поражении от «Ростова»: «Спартак» должен был выигрывать – мы отдали все от себя. Не комментирую работу судей – они делают свою работу»
Александр Максименко высказался о поражении от «Ростова».
«Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в матче за выход в финал Фонбет Кубка России.
«Мы сами должны были выигрывать у «Ростова». Не комментирую работу судей – они делают свою работу. Мы все от себя отдали, чтобы выиграть.
У нас две игры впереди – нужно их провести достойно», – сказал вратарь «Спартака» Александр Максименко.
«Спартак» вылетел из Кубка: пропустили решающий через минуту после гола Ливая. Напсиховали на 3 удаления
Увольнять Станковича или нет?14286 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости