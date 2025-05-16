Ливай о судействе с «Ростовом»: «Арбитр принимал странные решения. Не согласен ни с одним»
Ливай Гарсия остался недоволен судейством в матче с «Ростовом».
«Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в матче за выход в финал Фонбет Кубка России.
Во втором тайме главный арбитр игры Кирилл Левников удалил нападающего Манфреда Угальде, полузащитника Наиля Умярова, а также главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Конечно, судья сыграл свою роль на результате, принимал странные решения. Я не согласен ни с одним решением Левникова», – сказал нападающий «Спартака» Ливай Гарсия.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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