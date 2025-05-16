Лапорта о чемпионстве «Барсы»: «Нас пытались дестабилизировать, воздвигли на нашем пути тысячи препятствий. Мы выиграли вопреки всем и всему»
Жоан Лапорта заявил, что «Барселону» пытались дестабилизировать.
Команда тренера Ханси Флика обеспечила себе чемпионство в Ла Лиге после победы над «Эспаньолом» (2:0).
«Команда заслужила расположение болельщиков «Барселоны», а это нелегко. Нас воодушевляет этот симбиоз.
Мы вновь обрели радость и гордость. Тренер, который был прекрасным наставником для игроков, стал одним из ключей к их успеху.
Мы выиграли лигу вопреки всем и всему. Они пытались дестабилизировать нас как никогда. Они воздвигли на нашем пути тысячи препятствий.
Эта победа – для куле, которые поддерживают нас и доверили нам сохранение институциональной стабильности.
Победа в этой Ла Лиге была самой сложной для меня в качестве президента», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Не приписывайте титул «Барсы» Лапорте. Это триумф Флика
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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