Лапорта о чемпионстве «Барсы»: «Нас пытались дестабилизировать, воздвигли на нашем пути тысячи препятствий. Мы выиграли вопреки всем и всему»

Жоан Лапорта заявил, что «Барселону» пытались дестабилизировать.

Команда тренера Ханси Флика обеспечила себе чемпионство в Ла Лиге после победы над «Эспаньолом» (2:0).

«Команда заслужила расположение болельщиков «Барселоны», а это нелегко. Нас воодушевляет этот симбиоз.

Мы вновь обрели радость и гордость. Тренер, который был прекрасным наставником для игроков, стал одним из ключей к их успеху.

Мы выиграли лигу вопреки всем и всему. Они пытались дестабилизировать нас как никогда. Они воздвигли на нашем пути тысячи препятствий.

Эта победа – для куле, которые поддерживают нас и доверили нам сохранение институциональной стабильности.

Победа в этой Ла Лиге была самой сложной для меня в качестве президента», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта .

Не приписывайте титул «Барсы» Лапорте. Это триумф Флика