Тренер «Спартака» Сакич о 2-й желтой Угальде за наступ на ногу Мелехину: «Не сказал бы, что это фол, не говоря уже о карточке. Это динамика, футбол»
Ненад Сакич считает, что Манфред Угальде не заслуживал удаления в матче с «Ростовом».
«Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив в финале Пути регионов (1:2).
На 84-й минуте Угальде наступил на ногу защитнику Виктору Мелехину, за что главный арбитр Кирилл Левников показал ему вторую желтую карточку. Первое предупреждение форвард «Спартака» получил в начале второго тайма за нарушение в верховой борьбе.
– Вторая желтая карточка Угальде. Что это было? Он подвел команду.
– Это динамика, футбол. Угальде понимал, что у него есть желтая карточка.
Нарушение было перед нашей скамейкой. Я бы не сказал, что там был фол – не говорю уже о карточке, – сказал ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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