Тренер «Спартака» Сакич о 2-й желтой Угальде за наступ на ногу Мелехину: «Не сказал бы, что это фол, не говоря уже о карточке. Это динамика, футбол»

Ненад Сакич считает, что Манфред Угальде не заслуживал удаления в матче с «Ростовом».

«Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив в финале Пути регионов (1:2).

На 84-й минуте Угальде наступил на ногу защитнику Виктору Мелехину , за что главный арбитр Кирилл Левников показал ему вторую желтую карточку . Первое предупреждение форвард «Спартака» получил в начале второго тайма за нарушение в верховой борьбе.

– Вторая желтая карточка Угальде. Что это было? Он подвел команду.

– Это динамика, футбол. Угальде понимал, что у него есть желтая карточка.

Нарушение было перед нашей скамейкой. Я бы не сказал, что там был фол – не говорю уже о карточке, – сказал ассистент главного тренера «Спартака » Деяна Станковича.