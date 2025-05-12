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«На хрен Соболева купили вообще? Лучше бы эти миллионы пенсионерам отдали». Желудков о форварде «Зенита»

Юрий Желудков не понимает трансфера Александра Соболева в «Зенит».

Форвард сделал дубль в матче с «Пари НН» в прошлом туре Мир РПЛ. В текущем сезоне на счету Соболева 3 гола в чемпионате и 3 в Фонбет Кубке России.

«С «Пари НН» Соболев должен был забить шесть голов. Он ногами не умеет играть. У нас был в «Зените» Леха Степанов, его называли деревяшкой. Но он – деревяшка – был в два раза лучше Соболева.

Выскажу свое мнение: на хрен его купили вообще? Лучше бы эти миллионы пенсионерам отдали», – сказал бывший игрок «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Желудков
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