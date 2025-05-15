Семшов о Гусеве и «Динамо»: «Не думаю, что российские тренеры хуже зарубежных. Шанс нужно давать. Иначе мы никогда не вырастим хороших специалистов»

Игорь Семшов считает, что российские тренеры не хуже иностранных.

Ролан Гусев в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо » обыграл «Крылья Советов» (3:1) и «Спартак» (2:0) после отставки Марцела Лички.

– Стоит ли дать шанс Гусеву, если «Динамо» хорошо проведет остаток сезона?

– Почему бы не дать попробовать? Нужно доверять нашим специалистам. Если не работать, то не приобретешь опыт.

Ролан хорошо знает команду, работал при Личке. Не думаю, что российские тренеры хуже зарубежных. Шанс всегда нужно давать.

Иначе мы никогда не вырастим хороших тренеров, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .