У Миранчука нет результативных действий 7 матчей подряд в МЛС. В активе хавбека 1+0 в 13 играх сезона

Алексей Миранчук не сделал результативных действий в седьмом матче подряд в МЛС.

«Остин » и «Атланта Юнайтед » сыграли вничью 1:1 в матче регулярного чемпионата МЛС .

Российский полузащитник появился на поле с первых минут и был заменен на 84-й минуте. Его команда отыгралась на второй компенсированной минуте ко второму тайму.

В этом сезоне «Атланта» выиграла 2 из 13 матчей в чемпионате и находится на 13-й позиции в таблице Восточной конференции, отставая на семь баллов от зоны плей-офф.

Серия Алексея Миранчука без результативных действий продлилась до семи игр. В этом сезоне на его счету только один гол в 13 матчах. Статистику хавбека можно изучить здесь .