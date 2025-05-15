У Миранчука нет результативных действий 7 матчей подряд в МЛС. В активе хавбека 1+0 в 13 играх сезона
Алексей Миранчук не сделал результативных действий в седьмом матче подряд в МЛС.
«Остин» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.
Российский полузащитник появился на поле с первых минут и был заменен на 84-й минуте. Его команда отыгралась на второй компенсированной минуте ко второму тайму.
В этом сезоне «Атланта» выиграла 2 из 13 матчей в чемпионате и находится на 13-й позиции в таблице Восточной конференции, отставая на семь баллов от зоны плей-офф.
Серия Алексея Миранчука без результативных действий продлилась до семи игр. В этом сезоне на его счету только один гол в 13 матчах. Статистику хавбека можно изучить здесь.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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