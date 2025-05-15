  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Миранчука нет результативных действий 7 матчей подряд в МЛС. В активе хавбека 1+0 в 13 играх сезона
29

У Миранчука нет результативных действий 7 матчей подряд в МЛС. В активе хавбека 1+0 в 13 играх сезона

Алексей Миранчук не сделал результативных действий в седьмом матче подряд в МЛС.

«Остин» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Российский полузащитник появился на поле с первых минут и был заменен на 84-й минуте. Его команда отыгралась на второй компенсированной минуте ко второму тайму.

В этом сезоне «Атланта» выиграла 2 из 13 матчей в чемпионате и находится на 13-й позиции в таблице Восточной конференции, отставая на семь баллов от зоны плей-офф.

Серия Алексея Миранчука без результативных действий продлилась до семи игр. В этом сезоне на его счету только один гол в 13 матчах. Статистику хавбека можно изучить здесь.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура37481 голос
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
logoОстин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фонбет Кубок России. «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
12 минуты назад
ЦСКА выбил «Зенит» из Фонбет Кубка России, Семак недоволен судейством, «Болонья» взяла Кубок Италии, «Реал» вырвал победу на 95-й, Мирра опять проиграла Гауфф, слухи о Карпине в «Динамо» и другие новости
1212 минут назад
Карло Анчелотти: «Уйду из «Реала» со спокойной душой и умиротворением. Я сделал все, что мог»
1225 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра о судействе с ЦСКА: «Все мы недовольны, причем давно. Уже нет решений «50 на 50». Все против нас»
5936 минут назад
«Лейпциг» хочет продать Симонса за 80 млн евро. Клуб выкупил хавбека за 50 млн
746 минут назад
Месси записали вторую передачу в голевой атаке «Интер Майами» в матче с «Сан-Хосе». У форварда 5+3 в 10 играх в МЛС
35сегодня, 05:10
«Интер Майами» Месси выиграл 1 из 6 последних матчей. Команда Маскерано пропустила 17 голов на отрезке
8сегодня, 04:55
МЛС. «Интер Майами» Месси и «Сан-Хосе» сыграли 3:3, «Атланта» Миранчука поделила очки с «Остином», «Канзас-Сити» Шапи – с «Сент-Луисом»
11сегодня, 04:45
Шапи сделал передачу в матче с «Сент-Луисом», выйдя на замену. У вингера «Канзаса» 1+3 в 13 играх сезона МЛС
2сегодня, 04:30
«В голосовании «Золотого мяча» я бы сейчас поставил Ямаля на первое место». Капелло о вингере «Барсы»
60вчера, 22:47
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о «Спартаке»: «Трансферы Ливая и Солари нарушили внутрикомандный баланс, может. В паузе были допущены ошибки, которые привели к потере позиций в РПЛ»
10сегодня, 05:21
Гендиректор «Милана» Фурлани: «Невозможно отрицать, что сезон провальный. Мы далеки от намеченных целей. Были совершены некоторые ошибки, нужно их исправить»
11вчера, 23:05
«Стряхнул с себя все дерьмо, которое было. Больше особо ничего не чувствовал». Тамерлан Мусаев про гол «Зениту» в Кубке
17вчера, 22:55
Эвра назвал ван Нистелроя самым впечатляющим игроком на тренировках «МЮ»: «Если бы только мы записали некоторые его голы... Роналду – самый прилежный, Тевес – худший, но на выходных бегал за всех»
10вчера, 22:55
Куртуа о Ла Лиге: «Эмблема «Реала» обязывает биться до конца. Отставание от «Барселоны» велико, но мы будем верить»
14вчера, 22:45
Консейсау о поражении в финале Кубка Италии: «Разочарование для всех, но исход таких матчей определяют детали. После пропущенного гола «Милан» играл неважно»
7вчера, 22:40
Осимхен забил 35 голов за сезон в «Галатасарае» первым среди иностранцев. Арендованный у «Наполи» форвард побил рекорд Жардела
13вчера, 22:30
Авонийи вышел из искусственной комы. Форвард «Ноттингема» перенес операцию из-за травмы брюшной полости
1вчера, 22:13
Рамон о голе «Мальорке» на 95-й: «Я мечтал об этом всю жизнь, нет лучшего способа забить 1-й гол за «Реал». Не знаю, как я это сделал, но я очень счастлив»
7вчера, 22:08
Гари Невилл: «МЮ» стал кладбищем для каждого игрока, который присоединялся к клубу в последние 10 лет, за исключением Бруну. Никто не стал лучше, кроме него»
19вчера, 21:59