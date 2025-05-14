Семак о поражении от ЦСКА: «Второй пропущенный мяч не вытекал из логики игры. Скорее у «Зенита» было больше шансов забить»
Сергей Семак высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА.
Петербургский клуб проиграл ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2, первая игра – 2:0, по пенальти – 3:4) и выбыл из розыгрыша турнира.
«Мы хорошо оборонялись. [Второй] пропущенный мяч не вытекал из логики игры. Скорее у нас было больше шансов забить.
Не думаю, что в плане самой игры мы смотрелись в чем‑то хуже, что были какие‑то проблемы. Скорее в результате», – сказал главный тренер «Зенита».
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Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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