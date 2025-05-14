Эвра про Фергюсона: «Он попал бы в тюрьму, если бы сейчас тренировал. Cущий дьявол. Когда Уэлбек не забил пенальти в товарищеском матче, босс орал: «Ты кем себя, #####, возомнил?»
«Если бы Фергюсон сейчас был тренером, он бы наверняка оказался в тюрьме. Не может быть, чтобы Фергюсон не оказался в тюрьме, учитывая то, что он сделал бы.
Знаете, сколько игроков я видел плачущими, потому что он включал свой фен, бросал бутсы? Он был сущим дьяволом.
Однажды Руни отдал мяч Уэлбеку – и тот не реализовал пенальти. Мы проиграли, но это был товарищеский матч, 45-минутный.
Когда мы вернулись в раздевалку, Фергюсон закричал: «Уэлбек!» Мы с Уэлбеком были в туалете, он справлял нужду, но Фергюсон продолжал орать: «Ты кем себя, ##### (блин), возомнил? Приходишь в первую команду, бьешь пенальти».
Я сказал: «Босс, это же просто товарищеская игра». А он такой: «К черту товарищескую игру!» – рассказал экс-защитник «МЮ» в подкасте SDS podcast.
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