Эвра про Фергюсона: «Он попал бы в тюрьму, если бы сейчас тренировал. Cущий дьявол. Когда Уэлбек не забил пенальти в товарищеском матче, босс орал: «Ты кем себя, #####, возомнил?»

Патрис Эвра считает, что методы Алекса Фергюсона сегодня воспринимались бы иначе.

«Если бы Фергюсон сейчас был тренером, он бы наверняка оказался в тюрьме. Не может быть, чтобы Фергюсон не оказался в тюрьме, учитывая то, что он сделал бы.

Знаете, сколько игроков я видел плачущими, потому что он включал свой фен, бросал бутсы? Он был сущим дьяволом.

Однажды Руни отдал мяч Уэлбеку – и тот не реализовал пенальти. Мы проиграли, но это был товарищеский матч, 45-минутный.

Когда мы вернулись в раздевалку, Фергюсон закричал: «Уэлбек!» Мы с Уэлбеком были в туалете, он справлял нужду, но Фергюсон продолжал орать: «Ты кем себя, ##### (блин), возомнил? Приходишь в первую команду, бьешь пенальти».

Я сказал: «Босс, это же просто товарищеская игра». А он такой: «К черту товарищескую игру!» – рассказал экс-защитник «МЮ » в подкасте SDS podcast.