Алексей Игонин назвал Санкт-Петербург футбольной столицей.

– Мог ли «Зенит» выиграть чемпионат России раньше, чем это случилось в первый раз?

– Все возможно в футболе. Но хотел бы заострить внимание, что футбольная команда делает результат на поле, а есть еще клуб. Клуб номер один – «Зенит», поэтому и футбольная столица находится в Санкт‑Петербурге.

Одно дело выиграть чемпионство случайно и провалиться на следующий год, другое дело – постоянно быть на пьедестале. Как это и происходит в «Зените», – сказал бывший игрок «Зенита ».