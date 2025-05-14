«Зенит» – клуб №1, поэтому футбольная столица – Петербург. Одно дело выиграть чемпионство случайно, другое – постоянно быть на пьедестале». Игонин о петербуржцах
Алексей Игонин назвал Санкт-Петербург футбольной столицей.
– Мог ли «Зенит» выиграть чемпионат России раньше, чем это случилось в первый раз?
– Все возможно в футболе. Но хотел бы заострить внимание, что футбольная команда делает результат на поле, а есть еще клуб. Клуб номер один – «Зенит», поэтому и футбольная столица находится в Санкт‑Петербурге.
Одно дело выиграть чемпионство случайно и провалиться на следующий год, другое дело – постоянно быть на пьедестале. Как это и происходит в «Зените», – сказал бывший игрок «Зенита».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура34086 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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