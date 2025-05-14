Медведев о «Зените» в РПЛ: «За 7-й титул будем бороться до последнего, соперники выходят как на последний бой. Бюджеты в футболе не играют – играют, тренируют и управляют люди»
За 2 тура до конца чемпионата России петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, на одно очко отставая от «Краснодара».
– Что иногда мешает играть хорошо?
– Соперники мешают (улыбается). И закон психологии. Чем длиннее победная серия, тем больше хотят нашу команду обыграть. Соперники выходят играть с нами как на последний бой.
Бюджеты в футболе не играют, играют люди, тренируют и управляют тоже люди. Клуб и команда – сложный организм. Именно моменты в великой истории клуба позволили выйти на текущие победы, уже шесть побед подряд. И за седьмую будем бороться до последнего.
– Какие мероприятия 25 мая пройдут в Санкт‑Петербурге по случаю 100‑летия клуба?
– Львиное большинство ветеранов подтвердили свой приезд на гала‑матч, сыграют. Будет юбилейный проплыв, его смогут наблюдать с мостов нашего города все, кто будет на улице. Люди смогут поприветствовать игроков действующего состава, легенд, – сказал председатель правления «Зенита».
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