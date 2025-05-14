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Флик про 4 победы в класико за сезон: «Рад за болельщиков и за «Барсу». В прошлой игре «Реал» 24 минуты не касался мяча на нашей половине – мы можем гордиться»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал 4 победы «Барсы» над «Реалом» в этом сезоне.

В текущем сезоне каталонцы выиграли все официальные матчи у мадридцев: 5:2 в Суперкубке Испании, 3:2 – в финале Кубка Испании, 4:0 и 4:3 – в Ла Лиге.

«Я очень рад за болельщиков и клуб, за то, как мы провели эти четыре матча против «Реала», как отыгрались в последней встрече. Это было здорово.

Они не касались мяча на нашей половине в течение 24 минут, и все благодаря нашей структуре. Это было фантастически, мы можем гордиться.

Я счастлив, потому что знаю, что это важно для болельщиков. И нет, я не буду писать книгу. Я уже написал одну, и мне этого достаточно.

Вся моя энергия направлена на «Барсу», мне нравится работать в клубе. Я сосредоточен на своей команде и не думаю о других», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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logoБарселона
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