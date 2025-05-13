«Барселона» претендует на Хейсена. Она представила планы на защитника его отцу и агенту – как и «Реал», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» (Джанлука Ди Марцио)

Дин Хейсен привлек внимание «Барселоны».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что отец и агент защитника «Борнмута » в последние дни посетили ряд клубов в Испании и Англии. Свои планы на 20-летнего футболиста представили им в том числе «блауграна», «Реал», «Арсенал », «Челси», «Ливерпуль ».

На данный момент Испания рассматривается Хейсеном как предпочтительный вариант, лидирует среди клубов «Реал».

«Реал» уверен, что обойдет «Челси» в борьбе за Хейсена. Мадридцы предложат защитнику намного более высокий оклад, чем лондонцы