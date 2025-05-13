«Барселона» претендует на Хейсена. Она представила планы на защитника его отцу и агенту – как и «Реал», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» (Джанлука Ди Марцио)
Дин Хейсен привлек внимание «Барселоны».
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что отец и агент защитника «Борнмута» в последние дни посетили ряд клубов в Испании и Англии. Свои планы на 20-летнего футболиста представили им в том числе «блауграна», «Реал», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль».
На данный момент Испания рассматривается Хейсеном как предпочтительный вариант, лидирует среди клубов «Реал».
«Реал» уверен, что обойдет «Челси» в борьбе за Хейсена. Мадридцы предложат защитнику намного более высокий оклад, чем лондонцы
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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