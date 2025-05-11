Экс-арбитр Итурральде о руке Тчуамени в штрафной в класико: «Она опущена и находится в естественном положении. Это не пенальти»

Судья верно не назначил пенальти за попадание мяча в руку Орельену Тчуамени.

Такое мнение выказал бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес.

На 79-й минуте матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом » (4:3) Тибо Куртуа совершил сэйв после удара Ламина Ямаля. После добивания от Феррана Торреса мяч попал в руку Орельену Тчуамени . Главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти в ворота «Реала» и не изменил своего решения после просмотра видеоповтора.

«Мяч явно попадает в руку, но она опущена, находится в естественном положении. Я считаю, что это не пенальти», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.