«Реал» впервые при Анчелотти проиграл 14 матчей за сезон
«Реал» обновил антирекорд по поражениям в сезоне при Карло Анчелотти.
Мадридцы сегодня уступили «Барселоне» (3:4) в 35-м туре Ла Лиги.
Это 14-е поражение «сливочных» в текущем сезоне. Команда 6 раз проиграла в Лиге чемпионов, 6 – в Ла Лиге, по 1 – в Суперкубке и Кубке Испании.
Прежде при Анчелотти больше 12 раз за сезон «Реал» не уступал.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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