«Реал» впервые при Анчелотти проиграл 14 матчей за сезон

«Реал» обновил антирекорд по поражениям в сезоне при Карло Анчелотти.

Мадридцы сегодня уступили «Барселоне» (3:4) в 35-м туре Ла Лиги.

Это 14-е поражение «сливочных» в текущем сезоне. Команда 6 раз проиграла в Лиге чемпионов, 6 – в Ла Лиге , по 1 – в Суперкубке и Кубке Испании.

Прежде при Анчелотти больше 12 раз за сезон «Реал » не уступал.