Тчуамени получил желтую за толчок в спину Феррана, выбегавшего к воротам «Реала». Орельен пропустит следующий матч Ла Лиги из-за перебора карточек

Орельен Тчуамени пропустит следующий матч Ла Лиги после карточки в класико.

«Барселона» принимает «Реал» в 35-м туре Ла Лиги (4:2, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

на 36-й минуте Тчуамени, вышедший в центре обороны «Реала», подолкнул в спину выбегавшего к штрафной мадридцев Феррана Торреса, и вингер «Барселоны» упал на газон. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес показал Орельену желтую карточку.

Предупреждение в сегодняшнем матче стало для Тчуамени пятым в нынешнем сезоне Ла Лиги. Таким образом, француз пропустит игру с «Мальоркой» в следующем туре чемпионата Испании.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»