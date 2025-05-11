Тчуамени получил желтую за толчок в спину Феррана, выбегавшего к воротам «Реала». Орельен пропустит следующий матч Ла Лиги из-за перебора карточек
Орельен Тчуамени пропустит следующий матч Ла Лиги после карточки в класико.
«Барселона» принимает «Реал» в 35-м туре Ла Лиги (4:2, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
на 36-й минуте Тчуамени, вышедший в центре обороны «Реала», подолкнул в спину выбегавшего к штрафной мадридцев Феррана Торреса, и вингер «Барселоны» упал на газон. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес показал Орельену желтую карточку.
Предупреждение в сегодняшнем матче стало для Тчуамени пятым в нынешнем сезоне Ла Лиги. Таким образом, француз пропустит игру с «Мальоркой» в следующем туре чемпионата Испании.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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