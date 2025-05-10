Ханси Флик: «Доволен Шченсным, он невозмутим, спокойнее Левандовского. Иногда Войчех немного курит»

Ханси Флик высоко отозвался о Войчехе Шченсном.

«Переговоры о контрактах – работа Деку . Я доволен Шченсным , у него отличный характер, он спокоен, невозмутим... Эти качества нам очень подходят. А еще он на позитиве. И, думаю, он хочет остаться здесь.

А у Левандовски есть еще один год. Посмотрим, что из этого выйдет. Шченсны иногда немного курит. Он спокойнее Левандовского, у него подходящий возраст, и он более расслаблен», – сказал главный тренер «Барсы».