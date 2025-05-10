Ханси Флик: «Доволен Шченсным, он невозмутим, спокойнее Левандовского. Иногда Войчех немного курит»
Ханси Флик высоко отозвался о Войчехе Шченсном.
«Переговоры о контрактах – работа Деку. Я доволен Шченсным, у него отличный характер, он спокоен, невозмутим... Эти качества нам очень подходят. А еще он на позитиве. И, думаю, он хочет остаться здесь.
А у Левандовски есть еще один год. Посмотрим, что из этого выйдет. Шченсны иногда немного курит. Он спокойнее Левандовского, у него подходящий возраст, и он более расслаблен», – сказал главный тренер «Барсы».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости