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Ханси Флик: «Доволен Шченсным, он невозмутим, спокойнее Левандовского. Иногда Войчех немного курит»

Ханси Флик высоко отозвался о Войчехе Шченсном.

«Переговоры о контрактах – работа Деку. Я доволен Шченсным, у него отличный характер, он спокоен, невозмутим... Эти качества нам очень подходят. А еще он на позитиве. И, думаю, он хочет остаться здесь.

А у Левандовски есть еще один год. Посмотрим, что из этого выйдет. Шченсны иногда немного курит. Он спокойнее Левандовского, у него подходящий возраст, и он более расслаблен», – сказал главный тренер «Барсы».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoВойчех Шченсны
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoДеку
logoБарселона
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