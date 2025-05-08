ТВ «Реала» о назначении Эрнандеса Эрнандеса: «Он с детства болеет за «Барсу» и теперь будет обслуживать важнейшее класико. Мунуэра – еще один арбитр, который нанес «Мадриду» серьезнейший вред»
Мадридский клуб встретится с «Барселоной» в 35-м туре Ла Лиги, матч пройдет 11 мая. Главным арбитром встречи назначен Алехандро Эрнандес Эрнандес, за ВАР будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра.
«В предыдущих четырех класико он [Эрнандес Эрнандес] допустил серьезные ошибки, приняв неожиданные решения, которые повлияли на результат», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».
«Это Эрнандес Эрнандес, арбитр, который работает в первом дивизионе уже 13 лет, с детства болеет за «Барселону» и который теперь будет обслуживать важнейшее класико в чемпионате», – добавил автор ролика, показав старое интервью арбитра.
На ТВ мадридцев также высказались о назначении Мунуэры. «Еще один арбитр, который нанес «Реалу» серьезнейший вред своими решениями, будет отвечать за ВАР», – сказал диктор.
Авторы видео также напомнили, что Мунуэра не отразил в своем протоколе оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора в матче «Осасуна» – «Реал».
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