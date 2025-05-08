Судья Эрнандес Эрнандес назначен на матч «Барсы» и «Реала». Мунуэра будет отвечать за ВАР

Назначены судьи на матч «Барселоны» и «Реала».

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что класико в рамках 35-го тура Ла Лиги обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом .

За ВАР будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра .

Для Эрнандеса Эрнандеса это будет пятое класико в карьере и первое с 2019 года.