Судья Эрнандес Эрнандес назначен на матч «Барсы» и «Реала». Мунуэра будет отвечать за ВАР
Назначены судьи на матч «Барселоны» и «Реала».
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что класико в рамках 35-го тура Ла Лиги обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом.
За ВАР будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра.
Для Эрнандеса Эрнандеса это будет пятое класико в карьере и первое с 2019 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
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