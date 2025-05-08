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  • Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик», «Тоттенхэм» в гостях у «Буде-Глимт»
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Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик», «Тоттенхэм» в гостях у «Буде-Глимт»

В Лиге Европы пройдут ответные матчи 1/2 финала.

«Буде-Глимт» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика».

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Лига Европы. Полуфинал
8 мая 19:00, Аспмюра
Буде-Глимт
Не начался
-xG-
Тоттенхэм

Первый матч: 1:3

Лига Европы. Полуфинал
8 мая 19:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Не начался
-xG-
Атлетик

Первый матч: 3:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига Европы УЕФА
logoТоттенхэм
logoБуде-Глимт
logoАтлетик
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