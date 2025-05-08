Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик», «Тоттенхэм» в гостях у «Буде-Глимт»
В Лиге Европы пройдут ответные матчи 1/2 финала.
«Буде-Глимт» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика».
Лига Европы
1/2 финала
Ответные матчи
Лига Европы. Полуфинал
8 мая 19:00, Аспмюра
Не начался
-xG-
Первый матч: 1:3
Лига Европы. Полуфинал
8 мая 19:00, Олд Траффорд
Не начался
-xG-
Первый матч: 3:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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