Акинфеев о своем товарном знаке: «Никакую «ногу Бога» мы не регистрировали – я не сумасшедший. Я верующий человек, журналисты задают представителям РПЦ некорректные вопросы»

Игорь Акинфеев дал разъяснения относительно своего товарного знака.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА подал заявку на регистрацию своего товарного знака. В качестве логотипа Акинфеев выбрал свой силуэт в моменте, когда он отразил пенальти против сборной России в матче с Испанией на ЧМ-2018.

«С сожалением вот уже третий день наблюдаю обсуждение регистрации моего товарного знака в Роспатенте. При этом с уважением отношусь ко всем, кому эта тема по какой-то причине стала интересна, но, когда я увидел комментарии уже даже представителя РПЦ, понял, что как ценящий свою репутацию, да и просто верующий человек, я обязан «расставить все точки над i».

Первое и самое главное, что надо понимать – мы не регистрировали никакую «ногу Бога». Простите, но – Боже Упаси – не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую. Все, кто меня знают, прекрасно видели на протяжении уже практически 7 лет, как неловко становится мне при упоминаниях, связанных с тем самым пенальти в матче с Испанией.

Мы зарегистрировали только изображение того самого моего сэйва ногой. И лишь по той причине, что именно это изображение уже много лет является логотипом моего фонда «Страна футбола».

Наш фонд развивает детско-юношеский спорт, помогая ребятам с улучшением условий для занятий футболом. И, более того, каждый август вот уже 6 лет мы проводим детский турнир в Московской области, приглашая деток со всей страны и стран СНГ. К сожалению, было уже много случаев мошенничества и недобросовестного использования моего имени, имени нашего фонда и данного изображения. Поэтому мои друзья и партнеры посоветовали защитить логотип фонда юридически, и я убежден, что это абсолютно здравый шаг на будущее.

«Нога Бога» – это то, что было придумано в среде болельщиков и то, как сейчас называют журналисты ту самую картинку, задавая при этом некорректные вопросы представителям РПЦ и другим спикерам, справедливо непогруженным глубоко в этот вопрос. И я понимаю, что в свою очередь это формирует бесконечный поток информации, из которого можно сделать вывод, что Игорь Акинфеев на старости лет сошел с ума. Но, возвращаясь к первому пункту, на данный момент Господь уберег.

Я благодарен болельщикам за ту нашу общую радость на чемпионате мира, и вы можете называть меня и мои части тела как угодно. И журналистам я также благодарен за интерес к моей скромной персоне. Прошу лишь об одном – не искажать информацию.

Всех благ, ваш Игорь», – говорится в сообщении голкипера ЦСКА в соцсетях.