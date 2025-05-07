Араухо о разговоре с Фликом после 3:4 от «Интера»: «Он сказал, что «Барса» вновь поборется за ЛЧ в следующем сезоне. Мы много пропустили, надо пересмотреть нашу игру»
Рональд Араухо рассказал, о чем Ханси Флик говорил с командой после вылета из ЛЧ.
«Барселона» уступила «Интеру» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:4) и вылетела из турнира по сумме двух встреч (первая игра – 3:3).
«Он сказал, что очень гордится командой, и что мы вновь будем бороться за Лигу чемпионов в следующем сезоне», – сказал защитник «Барселоны».
По словам Араухо, главный тренер каталонцев также говорил о необходимости улучшить игру в обороне.
Мы много пропустили. Мы играли открыто. Такая команда нравится болельщикам, но мы должны пересмотреть нашу игру», – добавил уругваец.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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