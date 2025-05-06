Мяч попал в руку Ачерби на 25-й минуте полуфинала ЛЧ – Марчиняк не дал пенальти «Барсе». Иттуральде согласен: «Мяч отскочил от ноги, думаю»

«Барсе» не дали пенальти за игру рукой защитника «Интера».

«Барселона » играет с «Интером » в ответном полуфинале ЛЧ (0:1, первый тайм, 3:3).

На 25-й минуте Педри делал прострел низом в штрафной итальянцев в направлении Дани Ольмо . Франческо Ачерби в подкате заблокировал удар испанца, мяч отскочил ему в руку.

Главный судья Шимон Марчиняк не назначил пенальти, ВАР проверил эпизод и согласился с решением судьи.

«Думаю, мяч отскочил от его (Ачерби) собственной ноги. Ничего нет», – заявил экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel.

Изображение: кадр из трансляции Movistar