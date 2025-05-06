Мяч попал в руку Ачерби на 25-й минуте полуфинала ЛЧ – Марчиняк не дал пенальти «Барсе». Иттуральде согласен: «Мяч отскочил от ноги, думаю»
«Барсе» не дали пенальти за игру рукой защитника «Интера».
«Барселона» играет с «Интером» в ответном полуфинале ЛЧ (0:1, первый тайм, 3:3).
На 25-й минуте Педри делал прострел низом в штрафной итальянцев в направлении Дани Ольмо. Франческо Ачерби в подкате заблокировал удар испанца, мяч отскочил ему в руку.
Главный судья Шимон Марчиняк не назначил пенальти, ВАР проверил эпизод и согласился с решением судьи.
«Думаю, мяч отскочил от его (Ачерби) собственной ноги. Ничего нет», – заявил экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости