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Мяч попал в руку Ачерби на 25-й минуте полуфинала ЛЧ – Марчиняк не дал пенальти «Барсе». Иттуральде согласен: «Мяч отскочил от ноги, думаю»

«Барсе» не дали пенальти за игру рукой защитника «Интера».

«Барселона» играет с «Интером» в ответном полуфинале ЛЧ (0:1, первый тайм, 3:3). 

На 25-й минуте Педри делал прострел низом в штрафной итальянцев в направлении Дани Ольмо. Франческо Ачерби в подкате заблокировал удар испанца, мяч отскочил ему в руку.

Главный судья Шимон Марчиняк не назначил пенальти, ВАР проверил эпизод и согласился с решением судьи.

«Думаю, мяч отскочил от его (Ачерби) собственной ноги. Ничего нет», – заявил экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoШимон Марчиняк
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoФранческо Ачерби
logoсудьи
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