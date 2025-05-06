У «Химок» до 402 млн рублей выросли долги перед налоговой, счета в шести банках заблокированы. Ростовский отель подал в суд на клуб о взыскании 150 тысяч за проживание (Sport Baza)

У «Химок» выросли долги перед налоговой.

Сумма задолженности подмосковного клуба перед налоговой службой составляет 402 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

23 марта были заблокированы счета «Химок» в шести банках за долг в 335 млн рублей. Теперь сумма выросла еще на 67 млн. Первые выплаты от РПЛ , которые обещал президент лиги Александр Алаев, пошли на выплату зарплаты футболистам.

Сообщается также, что в понедельник на «Химки » в суд подал отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси», которому клуб должен больше 150 тысяч рублей. Команда размещалась в гостинице перед игрой с «Ростовом» в прошлом году.