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Генсек РФС о рейтинге УЕФА: «Место России было отнято так же незаконно, как и решения об отстранении сборной и клубов. Можно порассуждать и о деньгах, которые кто-то получил вместо нас»

Генсек РФС высказался про переговоры с УЕФА о месте России в рейтинге.

Сборная свой коэффициент и место более-менее держит, а вот клубный рейтинг упал. Вы говорили о том, что будете вести диалог с УЕФА о нашем возвращении на прежние места в той же таблице коэффициентов. У РФС есть дорожная карта, как это сделать? Или, возможно, уже сейчас имеются какие-то договоренности?

– Договоренности с УЕФА нет. То есть неправильно говорить о том, что все уже проговорено, и мы просто ждем возвращения, и сразу выйдем на 11-е или 8-е место. Но мы этот вопрос точно будем ставить.

Наше место было отнято у российских клубов так же незаконно, как и все решения об отстранении сборной и клубов от соревнований. В принципе, дальше можно порассуждать и о тех деньгах, которые могли бы получать наши клубы, если бы они участвовали в этих соревнованиях. Которые кто-то получил вместо нас. Но про деньги разговор вряд ли будет возможен, а вот то, что касается места, это абсолютно объективная переговорная позиция, которая будет иметь место.

То есть это вопрос переговоров? Или все может закончится походом в суд, в CAS?

– Это переговорный процесс. Позиция CAS в данном вопросе достаточно политизирована. Она заключается в том, что нечего судиться по вопросу, который не является спором. Что вы обжалуете? Это административное решение такое, его не надо обжаловать, оно принято не по регламенту. Потому что для такого решения нет регламента, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

На данный момент Россия занимает 26-е место в клубном рейтинге ассоциаций УЕФА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
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