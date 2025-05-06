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Cпортс’’ запускает народное голосование премии «Спортивный блогер года»!

Стартует второй этап «Спортивный блогер года. Премия Трибуны Спортса’’». Это награда для авторов на любой площадке и в любом жанре и формате. 

У премии 23 номинации, среди которых – «Футбольный блогер года», «Баскетбольный блогер года», «Блогер года в экзотических видах спорта», «Лучший аналитический блог» и так далее. Мы также ввели номинацию «Лучший спортивный канал или шоу», чтобы не сталкивать в профильных номинациях блогеров и большие команды, работающие как полноценные медиа.

С 22 апреля по 6 мая эксперты премии определяли 10 блогеров в каждой номинации (искл. «Спортивный блогер года» и «Лучший блогер Трибуны») и сформировали лонг-листы для народного голосования. А в это же время пользователями Спортса’’ в каждой из номинаций были выбраны лучшие блогеры пути Трибуны.

С 6 по 20 мая любой пользователь Рунета может выбрать финалистов в каждой номинации, проголосовав за любимого автора вне зависимости от площадки, где он публикует контент. Финалистами станут 5 блогеров, набравших наибольшее количество голосов, к ним будет добавлен победитель пути Трибуны в соответствующей номинации. Голосовать может абсолютно любой человек, регистрация для этого не требуется. 

Голосуйте за лучших спортивных блогеров Рунета!

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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