Чеферин о Суперлиге: «Не позволю сделать футбол закрытым и элитарным. Это не просто зрелище – это жизнь, и она для всех»

Александер Чеферин высказался о протестах болельщиков против Суперлиги.

– Что УЕФА понял о важности мнения болельщиков после протестов против Суперлиги?

– Мы уже знали, что болельщики и игроки – главные действующие лица футбола. А не мы, руководство или судьи. Важнее всего болельщики и игроки.

Болельщики показали, что они любят футбол и хотят, чтобы он оставался открытым и доступным для всех. Мне нравятся итальянские фанат, потому что для них футбол – это все. По крайней мере, насколько я вижу, они меньше вовлечены в политику или спортивные процессы.

Но я должен сказать, что не видел, чтобы они сильно протестовали против Суперлиги. В основном давали о себе знать болельщики из Англии. Но мы уважаем болельщиков, у нас есть меморандум о взаимопонимании с фанатскими организациями, и мы стараемся как можно больше с ними взаимодействовать.

– Если бы вас запомнили по одному принятому решение во главе УЕФА, что бы это было?

– Трудно судить о себе. Но я думаю, что самое важное, что сделал не только я, но и весь УЕФА, – это сохранение футбола открытым для всех. Мы делим 97% дохода с заинтересованными сторонами – клубами и национальными ассоциациями, – так мы воплощаем мечту в жизнь.

Футбол уникален. Это не просто зрелище, это жизнь, и она для всех. Пока я здесь, я не позволю, чтобы он стал закрытой и элитарной игрой, – сказал президент УЕФА.