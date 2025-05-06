  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чеферин о Суперлиге: «Не позволю сделать футбол закрытым и элитарным. Это не просто зрелище – это жизнь, и она для всех»
15

Чеферин о Суперлиге: «Не позволю сделать футбол закрытым и элитарным. Это не просто зрелище – это жизнь, и она для всех»

Александер Чеферин высказался о протестах болельщиков против Суперлиги.

– Что УЕФА понял о важности мнения болельщиков после протестов против Суперлиги?

– Мы уже знали, что болельщики и игроки – главные действующие лица футбола. А не мы, руководство или судьи. Важнее всего болельщики и игроки.

Болельщики показали, что они любят футбол и хотят, чтобы он оставался открытым и доступным для всех. Мне нравятся итальянские фанат, потому что для них футбол – это все. По крайней мере, насколько я вижу, они меньше вовлечены в политику или спортивные процессы.

Но я должен сказать, что не видел, чтобы они сильно протестовали против Суперлиги. В основном давали о себе знать болельщики из Англии. Но мы уважаем болельщиков, у нас есть меморандум о взаимопонимании с фанатскими организациями, и мы стараемся как можно больше с ними взаимодействовать.

– Если бы вас запомнили по одному принятому решение во главе УЕФА, что бы это было?

– Трудно судить о себе. Но я думаю, что самое важное, что сделал не только я, но и весь УЕФА, – это сохранение футбола открытым для всех. Мы делим 97% дохода с заинтересованными сторонами – клубами и национальными ассоциациями, – так мы воплощаем мечту в жизнь.

Футбол уникален. Это не просто зрелище, это жизнь, и она для всех. Пока я здесь, я не позволю, чтобы он стал закрытой и элитарной игрой, – сказал президент УЕФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Mediaset
logoУЕФА
logoСуперлига Европы
logoАлександер Чеферин
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чеферин о Лиге чемпионов: «Новый формат имел большой успех. Фантастический сезон. Даже всегда критикующие это поняли»
11сегодня, 11:45
Чеферин о плотном графике: «Клубы хотят быть устойчивыми, им нужно больше матчей, чтобы иметь доход. Но футболисты много играют и получают травмы. Это порочный круг»
11сегодня, 10:10
Александер Чеферин: «Итальянская футбольная инфраструктура – позор. Среди крупных стран самая худшая. Пришло время действовать, поскольку ситуация ужасная»
58сегодня, 08:55
Главные новости
Не игравший больше года Марио планирует возобновить карьеру: «Чувствую силы еще поиграть. Даже не думаю завершать – вернусь, если на то будет воля Божья»
2836 минут назад
Медведев о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «У «Краснодара» три тяжелые игры. ЦСКА борется за медали, «Оренбург» – за стыки, «Динамо» держит обиду за прошлый сезон, думаю»
1238 минут назад
Генсек РФС об уровне футбола в России: «Объективно неплохой – вспомним, что до пандемии и сложных событий мы были на 6-7-м месте рейтинга УЕФА. Наше возвращение приведет к изменениям»
646 минут назад
Виртц хочет перейти в «Баварию», а не в «Реал» или «Ман Сити». Хавбек «Байера» сообщил об этом Алонсо (Bild)
5451 минуту назад
Энрике перед матчем с «Арсеналом»: «Не считаю что у «ПСЖ» какая-то из линий превосходит остальные. Мы пытаемся повторять один и тот же механизм – считаю это преимуществом»
458 минут назад
Черданцев выложил фото поврежденного стекла своей машины: «Говорят, что 99% кто-то из травмата или дробью шмальнул. Хорошо, что езжу с закрытыми окнами и стекло двойное»
88сегодня, 12:10Фото
Капсула времени: исследуйте архивы Спортса’’ и находите призы
11сегодня, 12:00Спецпроект
«Реал» попросил «Ливерпуль» пораньше отпустить Трента. Мадридцы хотят, чтобы защитник сыграл за них на КЧМ (Sky Sports)
40сегодня, 11:57
Чеферин о Лиге чемпионов: «Новый формат имел большой успех. Фантастический сезон. Даже всегда критикующие это поняли»
11сегодня, 11:45
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Интер» примет «Барселону», «ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в среду
150сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Брейдо о регистрации Акинфеевым товарного знака: «Тот самый пенальти принес множество случаев недобросовестного использования образа. Друзья Игоря решили защитить его юридически»
15 минут назад
«Акрон» принимает «Ахмат». Поддержите команду в домашнем матче против грозненцев!
20 минут назадРеклама
Абаскаль о спаде Угальде: «Я бы ценил его не только за голы. Манфред делает «Спартак» лучше как с мячом, так и без него – очень целостный футболист»
425 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Мэйчжоу Хакка» – 3:1. Забили Лю Чэнюй, Минейро и Ян Хаоюй
125 минут назадВидео
Капелло о полуфинале ЛЧ: «Надеюсь, «Интер» не закроется – против Ямаля это самоубийственно. Индзаги нужно больше требовать от полузащиты и Чалханоглу в частности»
13сегодня, 12:04
«Интер» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
44сегодня, 11:50
Глебов о «Динамо» при Личке: «Плохая игра в обороне – ложный стереотип. «Зенит», «Спартак» много создавали нам?»
2сегодня, 11:44
Семшов о замене Глушенкова в перерыве с «Пари НН»: «Семак хотел усилить атаку, все абсолютно справедливо. Сейчас он не в лучшей форме, обижаться надо только на себя»
3сегодня, 11:41
Матч «Тоттенхэма» с «Астон Виллой» перенесли с 18 на 16 мая. Лондонцы сыграют в финале Лиги Европы 21 мая, если пройдут «Буде-Глимт»
11сегодня, 11:03
Тухель не планирует отпускать игроков сборной Англии раньше в связи с клубным ЧМ (The Telegraph)
3сегодня, 11:02