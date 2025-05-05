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  • Кафу о Рафинье: «Не вижу игроков, которые могут конкурировать с ним за «Золотой мяч» – только Салах, возможно. Он капитан великого клуба, мотор «Барсы» – команды звезд, которую считают лучшей в мире»
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Кафу о Рафинье: «Не вижу игроков, которые могут конкурировать с ним за «Золотой мяч» – только Салах, возможно. Он капитан великого клуба, мотор «Барсы» – команды звезд, которую считают лучшей в мире»

Кафу заявил, что Рафинья является лидером «Барселоны» и заслужил «Золотой мяч».

– Рафинья – кандидат на «Золотой мяч»?

– Честно говоря, сегодня я не вижу много игроков, которые могли бы конкурировать с Рафиньей. Возможно, только Мохамед Салах. Думаю, именно они двое – главные претенденты на «Золотой мяч».

Рафинья уже забил 31 гол и отдал 25 результативных передач. Он побил рекорд самого Месси (по результативным действиям за «Барсу» в сезоне ЛЧ – Спортс’‘), причем в команде, которую сейчас считают лучшей в мире, укомплектованной звездами.

Он сердце этой команды, ее движущий мотор, тот, кто задает темп всей игре «Барселоны». И мне особенно приятно, что это бразилец – бразилец, который стал настоящим лидером.

Он капитан «Барсы» – великого клуба, и это говорит о многом», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.

У Рафиньи 20 (12+8) очков в этой ЛЧ – он побил рекорд Месси в «Барсе». Больше за сезон набирал лишь Роналду – 21

Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» по версии букмекеров. Рафинья опустился на 2-е место, Дембеле – 3-й, Мбаппе вылетел из топ-10

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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logoРафинья Диас
logoпремьер-лига Англия
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