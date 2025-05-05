Рафинья мог сыграть за Италию на Евро-2020: «К счастью, паспорт не пришел вовремя. В глубине души я надеялся надеть футболку Бразилии»
Рафинья рассказал, что мог сыграть за сборную Италии на победном Евро-2020.
«Я был близок к тому, чтобы принять вызов в сборную Италии. Я должен был поехать на чемпионат Европы, который должен был состояться в 2020 году. Я был практически готов. К счастью, паспорт не пришел.
Мне звонили из сборной Италии. Жоржиньо часто звонил мне. Итальянские тренеры подготовили для меня фантастический проект, который произвел на меня большое впечатление.
Но в то же время в глубине души я все еще надеялся, что смогу надеть футболку сборной Бразилии. И, к счастью, я не получил итальянский паспорт вовремя», – сказал вингер «Барселоны» в подкасте Isa Visita.
Sky Sport отмечает, что Рафинья мог выступать за Италию благодаря итальянскому гражданству своего отца.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
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