  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья мог сыграть за Италию на Евро-2020: «К счастью, паспорт не пришел вовремя. В глубине души я надеялся надеть футболку Бразилии»
13

Рафинья мог сыграть за Италию на Евро-2020: «К счастью, паспорт не пришел вовремя. В глубине души я надеялся надеть футболку Бразилии»

Рафинья рассказал, что мог сыграть за сборную Италии на победном Евро-2020.

«Я был близок к тому, чтобы принять вызов в сборную Италии. Я должен был поехать на чемпионат Европы, который должен был состояться в 2020 году. Я был практически готов. К счастью, паспорт не пришел.

Мне звонили из сборной Италии. Жоржиньо часто звонил мне. Итальянские тренеры подготовили для меня фантастический проект, который произвел на меня большое впечатление.

Но в то же время в глубине души я все еще надеялся, что смогу надеть футболку сборной Бразилии. И, к счастью, я не получил итальянский паспорт вовремя», – сказал вингер «Барселоны» в подкасте Isa Visita.

Sky Sport отмечает, что Рафинья мог выступать за Италию благодаря итальянскому гражданству своего отца.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
logoРафинья Диас
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoБарселона
натурализация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«У Кейна 24+7 в Бундеслиге за 27 матчей – это похоже на статистику Месси. Он заслуживает быть в компании топ-игроков». Писатель и телеведущий Брасселл о форварде «Баварии»
2 минуты назад
Трент сообщил Слоту об уходе из «Ливерпуля» в мартовскую паузу на игры сборных. В клубе не удивились решению защитника (The Athletic)
114 минут назад
«Реал» предложил 500 тысяч евро за Трента, чтобы он сыграл на КЧМ. «Ливерпуль» хочет компенсацию побольше (Marca)
3130 минут назад
Кроос о Педри: «Лучший игрок в мире в своей роли. Он может быть даже важнее, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски. Он предлагает решения»
1431 минуту назад
Терехин об отставке Лички: «Гвардиола провалился в этом году с «Сити», его же не будут убирать. Марцел чемпионом стал бы, если бы были игроки, как в «Зените»
1647 минут назад
Медведев о дубле Соболева с «Пари НН»: «Семак оставил его и не прогадал, хотя у него было моментов пять стопроцентных»
552 минуты назад
«Моуринью недавно пригласили в Россию, он готов. С Клоппом говорили, со многими общаемся. Осталось, чтобы стабильность в мире была». Овчинников об академии РФС по подготовке тренеров
1854 минуты назад
Президент «Динамо-Владивосток» об избиении Мухина: «Когда мужчина использует слово из трех букв по отношению к другому, границы стираются. Мальчик просто столкнулся с реакцией»
68сегодня, 11:33
«Реал» был уверен в переходе Трента еще в ноябре 2024-го. «Ливерпуль» отказался продавать защитника зимой (The Athletic)
22сегодня, 11:07
«Спартак» может продать Хлусевича летом, игрок готов покинуть клуб. Агент ищет варианты за рубежом, аренда маловероятна (Metaratings)
34сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Трент о чемпионстве «Ливерпуля»: «Я мечтал победить дома на «Энфилде». Не позволяйте моему уходу омрачить сезон – позвольте отпраздновать то, что сделали остальные парни»
2 минуты назад
Ашветия о «Зените» и ЛЧ: «И не такие команды выходят в плей-офф сейчас. У клуба с финансами порядок, столько сильных легионеров»
120 минут назад
Лапочкин о Первой лиге: «Нарушен спортивный принцип – где-то есть ВАР, где-то – нет. Наш футбол, стадионы, камеры пока к этому не готовы, неправильно вводить сырую систему, надо довести ее до совершенства»
230 минут назадВидео
Дембеле вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Вингер может сыграть против «Арсенала» в среду (L’Équipe)
358 минут назад
«Оренбург» примет решение по Слишковичу по окончании сезона. В случае вылета из РПЛ могут пригласить нового тренера (Metaratings)
10сегодня, 11:24
Гендиректор «Химок» о том, подал ли Артига жалобу в ФИФА: «Нет, насколько нам известно. Идет обычный деловой процесс по расторжению договора»
сегодня, 11:21
«Урал» о судействе в игре с «Родиной»: «Почему арбитры исправляются только с помощи ВАР? Когда ошибки носят системный характер, это требует анализа – просим РФС и ФНЛ отреагировать»
4сегодня, 11:11Видео
Депутат Журова: «Игроки Грузии попадут под санкции, если провести матч с Россией. Согласятся только супернастоящие спортсмены, которым важен спорт в первую очередь»
8сегодня, 10:22
Кечинов о «Спартаке»: «Остается Кубок и возможность попасть в тройку. Сезон будет успешным, если это произойдет. Клуб преобразился, если сравнивать с командой Абаскаля»
6сегодня, 10:20
Гендиректор «Факела» о Дзюбе: «Сам бы к нам не пошел на его месте – мы понимаем свои возможности. Артема спровоцировали, он ответил в своей манере, Бог всем судья»
5сегодня, 09:40