Рафинья мог сыграть за Италию на Евро-2020: «К счастью, паспорт не пришел вовремя. В глубине души я надеялся надеть футболку Бразилии»

Рафинья рассказал, что мог сыграть за сборную Италии на победном Евро-2020.

«Я был близок к тому, чтобы принять вызов в сборную Италии. Я должен был поехать на чемпионат Европы, который должен был состояться в 2020 году. Я был практически готов. К счастью, паспорт не пришел.

Мне звонили из сборной Италии. Жоржиньо часто звонил мне. Итальянские тренеры подготовили для меня фантастический проект, который произвел на меня большое впечатление.

Но в то же время в глубине души я все еще надеялся, что смогу надеть футболку сборной Бразилии . И, к счастью, я не получил итальянский паспорт вовремя», – сказал вингер «Барселоны» в подкасте Isa Visita.

Sky Sport отмечает, что Рафинья мог выступать за Италию благодаря итальянскому гражданству своего отца.