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Тикнизяна может подписать «Севилья». Защитник «Локо» знаком Капарросу по работе в сборной Армении («СЭ»)

«Севилья» может вновь попытаться подписать Наира Тикнизяна.

Испанцы хотели заполучить защитника «Локомотива» зимой, а теперь могут оформить трансфер по окончании сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в переходе 25-летнего игрока заинтересован лично новый тренер «Севильи» Хоакин Капаррос, знакомый с Тикнизяном по совместной работе в сборной Армении.

«Локо» предложит Тикнизяну контракт до 2028-го. Возможен вариант с трансфером в Европу или топ-клуб РПЛ (Иван Карпов)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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