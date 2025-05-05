Тикнизяна может подписать «Севилья». Защитник «Локо» знаком Капарросу по работе в сборной Армении («СЭ»)

«Севилья» может вновь попытаться подписать Наира Тикнизяна.

Испанцы хотели заполучить защитника «Локомотива » зимой, а теперь могут оформить трансфер по окончании сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в переходе 25-летнего игрока заинтересован лично новый тренер «Севильи» Хоакин Капаррос , знакомый с Тикнизяном по совместной работе в сборной Армении.

«Локо» предложит Тикнизяну контракт до 2028-го. Возможен вариант с трансфером в Европу или топ-клуб РПЛ (Иван Карпов)