Сперцян забил 10+ голов в РПЛ третий сезон подряд и стал первым центральным полузащитником в XXI веке с таким достижением

Эдуард Сперцян третий сезон подряд забивает по 10+ голов в Мир РПЛ.

Хавбек вчера забил «Рубину» (2:1) с пенальти. В этом и позапрошлом сезонах у него по 10 голов, в прошлом – 11.

Сперцян стал первым центральным полузащитником в XXI веке, забившим 10+ голов в 3 сезонах подряд. Валерий Есипов, Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Андрей Каряка тоже забивали по 10+ голов в 3 сезонах, но не подряд.