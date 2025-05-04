Сперцян забил 10+ голов в РПЛ третий сезон подряд и стал первым центральным полузащитником в XXI веке с таким достижением
Эдуард Сперцян третий сезон подряд забивает по 10+ голов в Мир РПЛ.
Хавбек вчера забил «Рубину» (2:1) с пенальти. В этом и позапрошлом сезонах у него по 10 голов, в прошлом – 11.
Сперцян стал первым центральным полузащитником в XXI веке, забившим 10+ голов в 3 сезонах подряд. Валерий Есипов, Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Андрей Каряка тоже забивали по 10+ голов в 3 сезонах, но не подряд.
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