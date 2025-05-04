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Сперцян забил 10+ голов в РПЛ третий сезон подряд и стал первым центральным полузащитником в XXI веке с таким достижением

Эдуард Сперцян третий сезон подряд забивает по 10+ голов в Мир РПЛ.

Хавбек вчера забил «Рубину» (2:1) с пенальти. В этом и позапрошлом сезонах у него по 10 голов, в прошлом – 11.

Сперцян стал первым центральным полузащитником в XXI веке, забившим 10+ голов в 3 сезонах подряд. Валерий Есипов, Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Андрей Каряка тоже забивали по 10+ голов в 3 сезонах, но не подряд.

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Валерий Есипов
logoДмитрий Лоськов
logoАндрей Каряка
рекорды
logoИгорь Семшов
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