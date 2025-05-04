Месси забил «Нью-Йорк Ред Буллс», прервав серию без голевых действий из 4 матчей. У форварда «Интер Майами» 9+2 в 14 играх сезона

Лионель Месси прервал серию без голевых действий из 4 матчей.

Форвард «Интер Майами » забил гол в игре МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллс» (4:1).

Всего в 14 матчах сезона во всех турнирах на счету 37-летнего аргентинца 9 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь .