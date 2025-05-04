Месси забил «Нью-Йорк Ред Буллс», прервав серию без голевых действий из 4 матчей. У форварда «Интер Майами» 9+2 в 14 играх сезона
Лионель Месси прервал серию без голевых действий из 4 матчей.
Форвард «Интер Майами» забил гол в игре МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллс» (4:1).
Всего в 14 матчах сезона во всех турнирах на счету 37-летнего аргентинца 9 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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