  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси забил «Нью-Йорк Ред Буллс», прервав серию без голевых действий из 4 матчей. У форварда «Интер Майами» 9+2 в 14 играх сезона
9

Месси забил «Нью-Йорк Ред Буллс», прервав серию без голевых действий из 4 матчей. У форварда «Интер Майами» 9+2 в 14 играх сезона

Лионель Месси прервал серию без голевых действий из 4 матчей.

Форвард «Интер Майами» забил гол в игре МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллс» (4:1).

Всего в 14 матчах сезона во всех турнирах на счету 37-летнего аргентинца 9 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МЛС. «Интер Майами» Месси разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс», «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Нэшвиллом»
11сегодня, 02:02
Фердинанд о Ямале: «Он превосходит Месси и Роналду в этом возрасте. Ламин доминирует, определяет ход игры, он был неотъемлемой частью завоевания трофеев с «Барсой» и сборной»
33вчера, 20:25
Бенитес о Ямале: «Он может стать игроком уровня Месси или Роналду в ближайшие годы. Об этом говорит все, что мы видим в его исполнении»
2вчера, 18:58
Главные новости
Морган об «Арсенале»: «Не понимаю, почему заканчиваем каждый сезон с меньшей интенсивностью, чем многие из соперников. Надеюсь, с «ПСЖ» повысим энергию до уровня кипящего котла»
312 минут назад
Ищем продакта в нашу Трибуну. Может быть – это вы? Если да – откликайтесь! Если нет, но есть подходящий кандидат – можно получить бонус за рекомендацию!
сегодня, 03:00Вакансия
Суарес прервал безголевую серию из 9 матчей. У форварда «Интер Майами» 1+1 в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс»
2сегодня, 02:44
МЛС. «Интер Майами» Месси разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс», «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Нэшвиллом»
11сегодня, 02:02
«МЮ» планирует уволить сотрудницу, работающую в клубе дольше всех – 47 лет
12сегодня, 01:44
Флик о вратарях «Барсы»: «С «Интером» и «Реалом» сыграет Шченсны. Рад возвращению тер Стегена»
65вчера, 22:04
Мусаев о «Краснодаре»: «Играем открыто, пяточки, забегания – вы говорите, что не хватает характера. Сейчас на характере побеждаем – спрашиваете, где пяточки. Определитесь»
26вчера, 21:45
Флик про 2:1 с «Вальядолидом»: «Целью были 3 очка, я доволен. Ошибки были, но в конечном счете «Барселона» победила»
35вчера, 21:35
Вы точно помните, какие чипсы рекламировал Аршавин. Вот еще 9 красивых реклам в спорте
вчера, 21:30Тесты и игры
«Барселона» при Флике забила 160 голов. Больше было лишь в четырех сезонах, рекорд – 190
22вчера, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
134 минуты назад
«Левников с огромным отрывом лучший судья РПЛ в течение двух лет. У него сумасшедшая квалификация». Гришин об арбитре
44 минуты назад
Агент Москвичева подтвердил разрыв «крестов» у вратаря «Оренбурга»: «Богдан возвращается в Петербург для принятия решения по операции и восстановлению»
сегодня, 02:59
Сафонов об 1:2 от «Страсбура»: «У «ПСЖ» была большая ротация состава, дебютировали два защитника из академии»
1сегодня, 02:30
Канчельскис об отставке Лички из «Динамо»: «Хотят, чтобы за один год команда начала выигрывать РПЛ и Лигу чемпионов? Этого не может быть»
2сегодня, 01:58
Сперцян о 2:1 «Краснодара» с «Рубином»: «Знаем, что 2:0 – скользкий счет. План был не останавливаться и еще больше бегать, бороться»
сегодня, 01:28
Бурлак о «Локо»: «Вряд ли Карпин и Черчесов пойдут без целей. Под Ротенберга могут усилить финансирование»
4сегодня, 01:15
Перишич сделал хет-трик за 58 минут. Полузащитник ПСВ набрал 17 очков против «Фортуны Ситтард»
2вчера, 22:26Фэнтези
Реднапп об «Арсенале»: «Они пропустили 48% голов со стандартов. Это может быть одной из деталей, которые могут мешать завоевать титул»
3вчера, 21:59
Кукурелья о коридоре почета для «Ливерпуля»: «Они выиграли чемпионат и заслуживают этого. Надеюсь, для «Челси» тоже такое устроят в ближайшие годы»
8вчера, 21:59