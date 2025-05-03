«Локомотив» выиграл 1 из 6 последних матчей в РПЛ и идет на 6-м месте
«Локомотив» потерял очки в пяти из шести последних туров Мир РПЛ.
Команда Михаила Галактионова на своем поле сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) в 27-м туре.
Начиная с 28 марта железнодорожники потерпели два поражения, трижды сыграли вничью и разгромили «Пари НН».
Москвичи идут на шестом месте с 46 очками и уже потеряли шансы на чемпионство.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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