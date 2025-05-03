«Локомотив» выиграл 1 из 6 последних матчей в РПЛ и идет на 6-м месте

«Локомотив» потерял очки в пяти из шести последних туров Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова на своем поле сыграла вничью с «Оренбургом » (1:1) в 27-м туре.

Начиная с 28 марта железнодорожники потерпели два поражения, трижды сыграли вничью и разгромили «Пари НН».

Москвичи идут на шестом месте с 46 очками и уже потеряли шансы на чемпионство.