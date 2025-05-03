Ливай о давлении фанатов «Спартака»: «В стране, откуда я приехал, давление – это когда нечего есть. В футболе я не ощущаю давление. Цену за себя определял не я. Это рынок»

Ливай Гарсия отреагировал относительно давления из-за безголевой серии.

Нападающий, которого приобрели за 18,7 миллиона евро, забил первый гол в 11-м матче за «Спартак» – в игре Фонбет Кубка России против «Динамо».

– Ты долго не мог отметиться результативными действия. После каждой игры болельщики припоминали, что твой трансфер – самый дорогой в истории клуба. Чувствовал давление?

– В той стране, откуда я приехал, давление – это когда нечего есть.

В футболе же я не ощущаю давление, а получаю удовольствие. Цену за себя определял не я. Это рынок. Мое дело – приехать и играть.

К сожалению, первого гола пришлось ждать дольше, чем я предполагал. Но все, что я могу, это продолжать работать, – сказал Ливай Гарсия .

Ливай Гарсия родился в Тринидаде и Тобаго.