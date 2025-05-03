Канчельскис о словах Мостового про нефутбольных людей: «Сложно общаться с теми, кто не играл. Люди не видели реальность, не знают»
Андрей Канчельскис поддержал Александра Мостового по теме нефутбольных людей.
– Александр Мостовой часто говорит о футбольных и нефутбольных людях, что они очень сильно отличаются.
– Это реальность, когда находишься здесь. Люди не видели реальность, не знают.
С теми, кто не играл в футбол, вообще сложно общаться.
А вы хотите, чтобы какие-то цели преследовались и задачи выполнялись. Сложно. Очень сложно, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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