Канчельскис о словах Мостового про нефутбольных людей: «Сложно общаться с теми, кто не играл. Люди не видели реальность, не знают»

Андрей Канчельскис поддержал Александра Мостового по теме нефутбольных людей.

– Александр Мостовой часто говорит о футбольных и нефутбольных людях, что они очень сильно отличаются.

– Это реальность, когда находишься здесь. Люди не видели реальность, не знают.

С теми, кто не играл в футбол, вообще сложно общаться.

А вы хотите, чтобы какие-то цели преследовались и задачи выполнялись. Сложно. Очень сложно, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .