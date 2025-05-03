Де Брюйне первым после Месси совершил 250 голевых действий под руководством Гвардиолы

Кевин де Брюйне повторил достижение Лионеля Месси.

Полузащитник «Манчестер Сити » отметился победным голом в матче с «Вулверхэмптоном » (1:0) в 35-м туре АПЛ .

Теперь у бельгийца в общей сложности 250 голевых действий за время выступлений под руководством Пепа Гвардиолы . Достичь подобной отметки удавалось только Лионелю Месси.

Де Брюйне играет при Гвардиоле с 2016 года. С Месси Пеп работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.