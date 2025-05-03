Де Брюйне первым после Месси совершил 250 голевых действий под руководством Гвардиолы
Кевин де Брюйне повторил достижение Лионеля Месси.
Полузащитник «Манчестер Сити» отметился победным голом в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 35-м туре АПЛ.
Теперь у бельгийца в общей сложности 250 голевых действий за время выступлений под руководством Пепа Гвардиолы. Достичь подобной отметки удавалось только Лионелю Месси.
Де Брюйне играет при Гвардиоле с 2016 года. С Месси Пеп работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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