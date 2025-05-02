«Реал» оштрафован за расистское поведение фанатов на игре с «Арсеналом» в Лондоне на 15 000 евро

«Реал» наказан за дискриминационное поведение болельщиков.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение оштрафовать мадридский клуб на 15 000 евро и запретить продавать билеты на одну выездную игру под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций из-за фанатских действий расистского характера на матче с «Арсеналом » (0:3) в Лондоне.

Введение запрета на продажу билетов отложено на год, установлен испытательный срок.