«Реал» оштрафован за расистское поведение фанатов на игре с «Арсеналом» в Лондоне на 15 000 евро
«Реал» наказан за дискриминационное поведение болельщиков.
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение оштрафовать мадридский клуб на 15 000 евро и запретить продавать билеты на одну выездную игру под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций из-за фанатских действий расистского характера на матче с «Арсеналом» (0:3) в Лондоне.
Введение запрета на продажу билетов отложено на год, установлен испытательный срок.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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