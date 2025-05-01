Вивиан удален за фол на Хейлунде в штрафной «Атлетика» в 1-м тайме: защитник придержал форварда «МЮ», пытавшегося замкнуть прострел. Бруну забил с пенальти
«Атлетик» остался в меньшинстве в 1-м тайме матча с «Манчестер Юнайтед».
Команды встречаются в полуфинале Лиги Европы в Испании.
На 32-й минуте в ходе контратаки манкунианцев Нуссаир Мазрауи прострелил во вратарскую соперника. Расмус Хейлунд попытался дотянуться до мяча, но Дани Вивиан придержал его, помешав реализовать задуманное.
Главный судья Эспен Эскос не зафиксировал нарушения правил, однако после консультации с видеоассистентом отправился смотреть повтор и изменил решение: пенальти и красная карточка футболисту «Атлетика».
Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Бруну Фернандеш – 2:0.
Изображения: кадры из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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