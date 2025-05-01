Индзаги о Ямале: «Такие таланты рождаются раз в 50 лет. Феномен»
Симоне Индзаги назвал Ламина Ямаля уникальным талантом.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» и «Интер» сыграли вничью (3:3).
«У меня отличная команда. Игра в Барселоне должна заставить нас гордиться. Мы играли против самой яркой и атакующей команды в мире, есть даже намек на сожаление о преимуществе в два мяча и [отмененном] голе Мхитаряна. Мы тоже могли победить.
Ямаль создал нам множество проблем, такие таланты появляются раз в 50 лет. Это феномен. И поскольку я сказал это, хочу сделать комплименты своим ребятам. Тюрам тренировался [после травмы], ни разу не ударив по мячу, потому что это было рискованно. Отдаю должное своей команде», – сказал главный тренер «Интера».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Даниэле Мари
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