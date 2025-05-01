Индзаги о Ямале: «Такие таланты рождаются раз в 50 лет. Феномен»

Симоне Индзаги назвал Ламина Ямаля уникальным талантом.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона » и «Интер » сыграли вничью (3:3).

«У меня отличная команда. Игра в Барселоне должна заставить нас гордиться. Мы играли против самой яркой и атакующей команды в мире, есть даже намек на сожаление о преимуществе в два мяча и [отмененном] голе Мхитаряна. Мы тоже могли победить.

Ямаль создал нам множество проблем, такие таланты появляются раз в 50 лет. Это феномен. И поскольку я сказал это, хочу сделать комплименты своим ребятам. Тюрам тренировался [после травмы], ни разу не ударив по мячу, потому что это было рискованно. Отдаю должное своей команде», – сказал главный тренер «Интера».