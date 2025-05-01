Флик о Ямале: «Он гений, особенный. Ламин проявляет себя в больших матчах. Рад, что такой талант – в «Барселоне»

Ханси Флик счастлив, что Ламин Ямаль играет за «Барселону».

Каталонцы сыграли вничью с «Интером » (3:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 17-летний вингер забил гол на 24-й минуте игры.

«Он особенный. Я уже говорил это раньше, но он гений.

Когда смотрите со стороны, вы видите какие-то вещи, но, когда вы просматриваете видео, видны невероятные детали того, что он делает. Он показал сегодня то, чего мы хотим и что нам нужно от него.

Он проявляет себя в больших матчах, и я думаю, что он наслаждался ситуацией. Я действительно рад, что такой талант, если он появляется только раз в 50 лет, как сказал Симоне [Индзаги], в «Барселоне», – сказал главный тренер «блауграны».

Индзаги про 3:3 с «Барселоной»: «Отличная игра «Интера» против лучшей команды мира. Ямаль – такой игрок, каких я не видел лет 9, он создавал нам большие проблемы»