Флик о Ямале: «Он гений, особенный. Ламин проявляет себя в больших матчах. Рад, что такой талант – в «Барселоне»
Каталонцы сыграли вничью с «Интером» (3:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 17-летний вингер забил гол на 24-й минуте игры.
«Он особенный. Я уже говорил это раньше, но он гений.
Когда смотрите со стороны, вы видите какие-то вещи, но, когда вы просматриваете видео, видны невероятные детали того, что он делает. Он показал сегодня то, чего мы хотим и что нам нужно от него.
Он проявляет себя в больших матчах, и я думаю, что он наслаждался ситуацией. Я действительно рад, что такой талант, если он появляется только раз в 50 лет, как сказал Симоне [Индзаги], в «Барселоне», – сказал главный тренер «блауграны».
Индзаги про 3:3 с «Барселоной»: «Отличная игра «Интера» против лучшей команды мира. Ямаль – такой игрок, каких я не видел лет 9, он создавал нам большие проблемы»
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