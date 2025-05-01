Капелло о Ямале: «Самоотвержен и отлично видит поле. Но я видел Месси в этом возрасте, и он обладал чем-то большим»
Фабио Капелло считает, что Лионель Месси в 17 лет был сильнее Ламина Ямаля.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» (3:3) 17-летний вингер каталонцев забил гол на 24-й минуте игры.
«Ямаль? Он самоотвержен и отлично видит поле – передачи говорят за него.
Чувствовалось отсутствие Левандовски: пасы Ямаля могут быть еще опаснее, когда он на поле. Будем надеяться, что в ответном матче его не будет.
Я видел Месси в этом возрасте, и для меня он обладал чем-то большим, чем Ямаль», – сказал бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло.
Флик о Ямале: «Он гений, особенный. Ламин проявляет себя в больших матчах. Рад, что такой талант – в «Барселоне»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Интера»
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